Indrukwekkend cameraschild in Knokke-Heist werpt vruchten af en lost nu ook reeks diefstallen van luxewagens op: “Kunnen gericht achtervolging inzetten”

124 camera’s op 62 locaties

Het politieteam bouwt al sinds 2006 haar cameranetwerk uit. In de politiezone staan ondertussen 124 bewakingscamera’s op 62 verschillende locaties. De politie beschikt ook over twee verplaatsbare camera’s die in functie van de nood voor korte duur inzetbaar zijn. Het cameranetwerk telt eveneens 22 ANPR-camera’s en dat op sommige locaties in combinatie met trajectcontroles. In de politiezone rijden ook twee politiewagens rond die elk zijn uitgerust met drie nummerplaatlezers.

Diefstal luxewagens opgelost

Enkele weken geleden rolde het politieteam nog een bende op voor diefstallen van luxewagens, hoofdzakelijk van het merk Range Rover. De rechercheurs kwamen de verdachten op het spoor dankzij het cameranetwerk en een alerte collega. De cameraoperator zag na de diefstal de luxewagen passeren op de camera ter hoogte van de balkonrotonde. “Stond die camera er niet, dan hadden we de ploegen nooit in de juiste richting kunnen sturen en de achtervolging laten inzetten”, verduidelijkt Van Eenooghe. “De wagen is uiteindelijk gecrasht in het Oost-Vlaamse Beveren.” Via het telefonieonderzoek en de inzet van het cameranetwerk van enkele andere politiezones kwamen ook de kompanen in beeld. Het gaat in totaal om vijf mannen met de Roemeense of Moldavische nationaliteit. De vijf zijn na drie huiszoekingen in Brussel aangehouden door de onderzoeksrechter. Ze komen ook bij verschillende internationale diefstallen van luxewagens in beeld.