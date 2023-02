Inbrekersbende steelt massa aan luxegoederen en juwelen bij 7 inbraken: 30 maanden cel

Vijf leden van een internationale inbrekersbende hebben in de Brugse rechtbank celstraffen van 30 maanden gekregen voor 7 inbraken en 4 pogingen in Knokke-Heist en Oostende. De beklaagden maakten bij de feiten een massa aan luxegoederen en juwelen buit.

Het onderzoek ging op 21 november 2021 van start na een inbraak en twee pogingen daartoe in een appartementsgebouw langs de Lippenslaan in Knokke. Op camerabeelden was te zien hoe drie vrouwen rond 16.15 uur het gebouw binnenstapten. Een uur later kwamen ze opnieuw buiten met opvallend meer bagage. De dievegges werden een kwartier later opgepikt aan het station door een Citroën Picasso met Franse nummerplaat. Speurders ontdekten dat de auto een dag eerder ook al in Oostende werd gespot.

Op twee plaatsen in de Vindictivelaan werd toen ingebroken. Op een derde plek bleef het bij een poging. Een laatste slag kon de bende op 24 december slaan in Oostende. Die dag vonden in de badstad opnieuw drie inbraken plaats. De dieven wisten vooral een massa aan juwelen en cash geld buit te maken bij de feiten. In Oostende stalen ze ook onder meer een medaille van de Rijkswacht, terwijl ze in Knokke aan de haal gingen met onder meer een portefeuille van Delvaux, een sjaal van Louis Vuitton en een tas van Massimo Dutti.

Bij een controle in Brussel werd duidelijk dat de Italiaan Marco B. (27) geregeld de Citroën Picasso bestuurde. Toen de wagen op 25 december opnieuw opdook in Knokke-Heist, werden de vier inzittenden gearresteerd. De Roemeense Marija N. (44), de Servische Tina B. (45) en de Kroatische vrouwen Nikita M. (25) en Maria B. (30) hadden meerdere schroevendraaiers, een steeksleutel en zaklamp bij. Ze beriepen zich op hun zwijgrecht en werden in mei vorig jaar vrijgelaten na de betaling van een borgsom. Marco B. kon nooit gearresteerd worden. Voor hun proces kwamen de dieven ook niet opdagen. De rechter legde hen bij verstek elk 30 maanden cel op.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.