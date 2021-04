In dit restaurant zijn Van Ranst, De Croo en Vandenbroucke niet welkom: “Geven zij het goede voorbeeld?” Van Ranst reageert op zijn manier

Oostende/Knokke Milde straf voor onhandige dief die uit vrachtwa­gen viel en zo snel kon opgepakt worden

23 maart Een 21-jarige illegaal heeft 7 maanden cel, waarvan 1 met uitstel, gekregen voor een diefstal in Oostende. M.F. liet zich op knullige wijze klissen, nadat hij tijdens het stelen uit een vrachtwagen was gevallen. Voor de heling van gestolen tabak en een diefstal in Knokke werd de man vrijgesproken.