In dit restaurant zijn Van Ranst, De Croo en Vandenbroucke niet welkom en dat maakt de uitbater héél duidelijk: “Geven zij het goede voorbeeld?”

Kust West-Vlaams gouverneur stelt minister in gebreke rond drukte op treinen: “Ook sluiten van stations behoort tot de mogelijkhe­den”

22 maart De gouverneur van West-Vlaanderen heeft minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) in gebreke gesteld. Carl Decaluwé doet dat na overleg met de NMBS en de minister. Volgens de gouverneur nemen de spoorwegmaatschappij en het kabinet geen verantwoordelijkheid in het probleem rond de drukte op de treinen, veelal richting kust. “Deze situatie duurt al een jaar. Het is tijd om de druk te verhogen”, zegt Decaluwé, die steun krijgt van kustburgemeesters.