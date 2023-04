In de vierde klasse blijft het spannend op maar liefst drie fronten

Van de dertien ploegen in deze klasse zijn alleen de eerste zeven minimaal verzekerd van lijfsbehoud; voor de onderste zes wacht degradatie of nacompetitie. Wie dat gaan worden is nog onduidelijk. Zo bedraagt het verschil tussen de nummers vijf en tien slechts drie punten. Daarnaast is het van een aantal verenigingen nog maar de vraag of zij op zondag blijven spelen of volgend seizoen overgaan naar de zaterdag.