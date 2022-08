IN BEELD. Wereldrecord marathon padel verbroken in Tennisclub Duinbergen: “De nacht was kouder dan verwacht”

Damme/Brugge Dierenspe­ci­aal­zaak organi­seert speciaal weekend voor viervoe­ters in ‘Hondenkoer’, dat al duizenden honden lokte: “Een schot in de roos”

Met voorlopig ruim 5.000 bezoekers is ‘Hondenkoer’ op de terreinen van de oude militaire kazerne in Sijsele een groot succes. Ook dierenspeciaalzaak Tom&Co is er een vaste waarde en organiseert er op 20 en 21 augustus een uniek Tom&Co-weekend. Tijdens dat weekend kun je je trouwe viervoeter in de watten leggen met leuke Tom&Co-gadgets en toffe workshops.

17 augustus