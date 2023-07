IN BEELD. Iconische La Terrasse du Zoute in Knokke heropent de deuren: “Focus op kwaliteit in een uniek en rustig kader”

Hij is terug van nooit helemaal weggeweest, Stefan Vanhollebeke (55). Komend weekend blaast hij La Terrasse du Zoute – één van de bekendste zaken in Knokke-Heist en bij uitbreiding aan de kust – nieuw leven in. Alleen de naam blijft hetzelfde, voor de rest wordt het helemaal anders. À l’aise, zegt Stefan zelf. “Are you in a hurry? Please come back when there is time to relax and enjoy. Dat bordje zou ik graag aan de deur hangen.” Wij schoven mee aan bij de try-out.