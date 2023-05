IN BEELD. Honden stelen de show tijdens modeshow in Knokke-Heist

Inès (22) scoort wereldwijd met hondenmerk ‘Marley and Me’ en opent pop-up in Parijs: “Mijn ultieme droom? Een eigen vestiging in New York”

Honden zien paraderen op de catwalk? Daarvoor moet je woensdag opnieuw in Knokke-Heist zijn. Inès Goulaf (22) organiseert er haar tweede hondendefilé. Meer dan 20 ‘dogfluencers’ zullen er de collectie van Inès tonen aan het grote publiek. En dat zou wel eens een héél groot publiek kunnen zijn, want haar merk ‘Marley and Me’ krijgt wereldwijde respons. “Ondertussen opende ik al een pop-up in Parijs. Ik leef in een droom”, zegt Inès. En zeggen dat ze vorig jaar nog studente was.