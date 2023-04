IN BEELD. Genieten geblazen aan zee tijdens eerste zonnige dagen in lange tijd

VBZR deed 5.400 interven­ties op zee sinds oprichting in 1983: “We hebben al diverse mensenle­vens gered”

Ze kijken er enorm naar uit om hun gloednieuwe boot in gebruik te nemen. Maar voor het zo ver is moeten de vrijwilligers van de Blankenbergse Zeereddingsdienst nog 150.000 euro vinden voor de laatste afwerking ervan. Hun werkterrein: de Noordzee tussen Oostende en Nederland. Een greep uit hun takenpakket: slachtoffers reanimeren, opvarenden evacueren, boten naar de haven slepen of olievlekken indijken. Een babbel met ondervoorzitter en schipper Jannis Vermoere (33) over de levens die ze redden en de nieuwe boot die hen daarbij moet helpen.