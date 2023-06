IN BEELD. For Freedom Museum opent nieuwe vleugel rond ‘vergeten oorlog’ in de lucht: “Publiekstrekker voor jong en oud”

Enkele jaren geleden leek hun museum op een dood spoor te zitten, tot Danny en Freddy Jones het roer omsloegen en focusten op hun unieke verhaal. Vandaag is het For Freedom Museum een begrip tot over de landsgrenzen heen. De opening van hun nieuwe vleugel ‘Wings for Freedom’ - over de luchtmacht tijdens WO II - bewijst dat. Er komen delegaties uit Frankrijk, Polen, Amerika, het Verenigd Koninkrijk én Duitsland. “Het wordt een publiekstrekker voor jong en oud", beloven de broers. Wij mochten al een kijkje nemen.