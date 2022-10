IN BEELD. Dit is de nieuwe expo van Koen Vanmechelen in Knokke-Heist, inclusief dromedarissen in de tuin

Koen Vanmechelen is vooral bekend om zijn Cosmopolitan Chicken Project (CCP) waarbij hij nationale kippenrassen kruist tot kosmopolitische kippen. Curator en kunsthistoricus Jo Coucke zorgde ervoor dat verschillende aspecten van het werk van Vanmechelen worden belicht in de expo. “De bezoeker van Vanmechelens multiversum belandt als het ware van de ene realiteit in de andere. Telkens gaat het over de relatie tussen mens en dier, over spiritualiteit, identiteit, culturen, hybriditeit, mensen- en dierenrechten. Fundamenteel draait zijn werk rond de liefde voor het leven. Het leven dat onder druk staat”, zegt Coucke.