IN BEELD. 75 ‘kunstwerken op wielen’ te bewonderen tijdens de Concours d’Elégance op Zoute Grand Prix

De Haan Opnames nieuwe politiese­rie gestart in De Haan: “Ons gemeente­huis doet dienst als politiekan­toor”

Deze week zijn in De Haan de opnames gestart van de nieuwe politiereeks ‘Juliet’. Ook Nieuwpoort, Zeebrugge, Heist, Oostende en andere locaties aan de kust zullen in beeld komen. Na de reeks ‘Chantal’, die momenteel op VRT te zien is, is ‘Juliet’ weer een fictiereeks die in West-Vlaanderen neerstrijkt.

5 oktober