lezersbrievenGuus de Block uit Terneuzen is het gezeur over de tunnel en de tol beu. Hij ziet alleen maar voordelen. En Adrie van Minnen uit IJzendijke vindt het traditioneel afsteken van vuurwerk net zo achterhaald als de was buiten hangen op maandag en geen seks voor het huwelijk. Lees hier de beste lezersreacties.

Nooit meer met de boot, niet meer zeuren

Wat was het een feest op 14 maart 2003. Opening van de tunnel door Koningin Beatrix met spreekstalmeester Umberto Tan. De mensen blij, de bedrijven in opperbeste stemming. Mijn echtgenote mocht bij de opening aanwezig zijn, want zij was die dag jarig, en samen met mij genoot zij die dag van dat mooie cadeau. Nooit meer wachten op het tolplein of via Antwerpen vanwege de mist, de storm of te laat voor de boot, noem maar op, alleen maar voordelen. Dag en nacht kunnen bedrijven en particulieren gebruik maken van de tunnel die sinds de boot alleen maar voordeel oplevert. Bovendien de tolheffing gaat eraf, dus wat zeuren we nog? De politiek is en zal altijd onduidelijk blijven over het geschuif met de centjes. Ik adviseer de bedrijven om elke inspanning te investeren in je eigen zaken, dat levert meer op. We hebben er met zijn allen toch ook enorm veel voordeel aan gehad. Ik zou om den dooien dood niet meer voor de boot willen wachten.

Guus de Block, Terneuzen

Misbruik van het woord traditie

Zouden de mensen die voor vuurwerktradities zijn, ook andere tradities in stand willen houden? Zoals elke zaterdag de auto wassen, de maandagen de was buiten hangen, geen seks voor het huwelijk, of elke zondag naar de kerk gaan en zo kan ik nog vele tradities opnoemen. Mijn gedachte is; vuurwerk is slecht voor de dieren, slecht voor het milieu, slecht voor de natuur en ook heel veel mensen hebben er last van. Daarnaast is een ruime meerderheid voor een vuurwerkverbod! Wie nu nog vuurwerk afsteekt denkt te veel aan zichzelf!

Adrie van Minnen, IJzendijke

Nertsen fokken, onbegrijpelijk

Helaas worden in deze huidige maatschappij dieren nog steeds als dingen beschouwd die ondergeschikt zijn aan de mens. Dieren zijn net als mensen individuen met bewustzijn en gevoel. Onbegrijpelijk dat Denemarken weer nertsen gaat fokken! Na de grote schandalen van de illegale ramingen van miljoenen nertsen tijdens het beleid van premier Mette Frederiksen gaat het dierenleed, het fokken van nertsen weer gewoon verder, las ik in dit artikel. Het Europees Parlement vertegenwoordigt de belangen van de EU-burgers. Een grote meerderheid keurt deze wreedheden, het fokken van wilde dieren voor hun vacht niet goed. Ondertussen worden tienduizenden nertsen op schepen vanuit IJsland naar de fokkerijen vervoerd. Daar rest de dieren een ellendig bestaan in een krappe draadgazen kooi met een homp slachtafval. Europarlementariër Anja Hazekamp roept ieder op om het burgerinitiatief te ondertekenen omdat het fokken en dieren doden voor hun pels zeer wreed is. Ook werden er in de Europese Commissie vragen gesteld over deze wrede industrie. De Europese Commissie moet de Deense regering maar eens wijzen op de wereldwijde grote weerstand tegen deze bontindustrie.

Christine Minneboo, Oost Souburg

Quote Waarom kijken we niet naar de ongeveer 15 miljoen vierkante kilometer aan woestijnen? Frits Sant, Terneuzen

Bouw de woestijnen vol zonnepanelen

In dit artikel lees ik dat Tennet vreest voor een stroomtekort in 2030. De reden is dat wij met windmolens en zonnepanelen en zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen, te veel afhankelijk worden van het klimaat in Europa en de toenemende vraag naar stroom na 2030 niet kunnen garanderen. De oplossing, volgens Tennet, ligt in het nauw samen werken in Europa, Verenigd Koninkrijk en Scandinavië. Het klimaat aldaar verschilt echter maar weinig van het klimaat alhier. Waarom kijken we niet naar de ongeveer 15 miljoen vierkante kilometer aan woestijnen? Deze zijn uiterst dun bevolkt en de zon schijnt er vrijwel altijd! Plaats hier zonnepanelen en tussen de keerkringen de windmolens omdat het hier het gehele jaar waait en produceer waterstof op grote schaal. Dit zou een win-win situatie betekenen als de politiek in staat is te doen waar ze onder andere voor bedoeld is, namelijk ‘volkeren bij elkaar brengen’.

Frits Sant, Terneuzen

Hondeneigenaar vervuilt, dus betaalt

Een ‘makkelijke manier van geld vangen’ noemt de mevrouw uit Biggekerke de hondenbelasting in dit artikel. Maar ziet ze ook de vieze stoepen, de paal met gratis hondenpoepzakjes en de frequente bezoekjes van de veegwagens in de kernen van de gemeente Veere? De vervuiler betaalt: perfect.

Ruud Jobse, Koudekerke

Volledig scherm De Spar aan de Kerkring in Grijpskerke gaat sluiten. © Dirk-Jan Gjeltema

Wennen zonder winkel van Louis

‘Spar Sanderse gaat sluiten!!!’. Met drie uitroeptekens in het reclameblaadje komt er voor ons, mensen van Hrieps, toch een einde aan de vertrouwde supermarkt aan de Kerkring. Het zal wel even wennen worden zonder Louis, lees: de winkel van Louis. Drie generaties Sanderse, jammer dat het uiteindelijk zo moet aflopen. Hrieps en Louis waren al zolang een begrip. Zoals we hem kenden: altijd voor je klaarstaan, nooit iets te veel, altijd in voor een geintje. Geholpen door zijn vriendelijke, behulpzame personeel boodschappen doen in een gemoedelijke sfeer. Met andere klanten even bijpraten, een sociaal trefpunt en ook nog postagentschap. Wij, van Hrieps, gaan jullie na 25 februari zeker missen! Wat blijft zijn de goede herinneringen.

Wim Sanderse, Grijpskerke (geen familie)

Verschuilen achter het milieu

De eindstrijd voor behoud van een ‘bruinkooldorp’ Lützerath in Duitsland is begonnen. Actievoerders proberen daar te voorkomen dat de grond onder het dorp wordt afgegraven om bruinkool te delven. Zoals helaas nog steeds gebruikelijk in onze maatschappij waar geld de macht heeft spelen hier twee belangen, die zich beiden verschuilen achter milieu. De ene wil landschap en natuur beschermen. De andere wil het winnen en opstoken van vaste fossiele brandstof, en zodoende elektriciteit opwekken om het opstoken van vloeibare fossiele brandstof uit te sparen. Dat fabricage van elektrische auto’s vele, soms vervuilende, grondstoffen kost en voor het aanleggen van kabels enzovoorts veel arbeid en niet te vergeten subsidie nodig is, zullen we maar vergeten.

Kees Baan, Middelburg

