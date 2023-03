IJzendijke haalt veel positieve punten uit monsterzege, maar vindt negen goals te weinig

IJzendijke was vanaf het eerste fluitsignaal heer en meester en creëerde kans op kans. In de vijfde minuut opende Alessia Mieras de score en daarna duurde het een half uur voordat er weer wat te juichen viel. Maud Kuijpers kopte de 2-0 tegen de touwen en Carmen Foks schoot de 3-0 raak.

,,Ondanks de zege was het nog niet genoeg. We hebben wel 25 kansen gecreëerd, dus de score had hoger moeten zijn. Toch halen we veel positieve punten uit deze wedstrijd. We speelden goed en geconcentreerd. Mindy Hengst speelde voor het eerst dit seizoen weer mee en zo een wedstrijd is gewoon goed voor het zelfvertrouwen’’, aldus Boonman.