“Hun goed verzorgde woning verandert in waardeloze constructie”: dochter trekt aan alarmbel nadat woning van bejaard koppel grote schade oploopt door bouw prestigieus project

Knokke-HeistDe problemen rond het prestigieuze bouwproject Hoost in Knokke-Heist blijven aanslepen. Heel wat gezinnen zitten nog steeds zonder gas, maar ook de schade aan de woningen is groot. Dat was al bekend, maar nu kroop de dochter van een bejaard koppel in de pen om de situatie aan te kaarten. “Zonder de verzakkingen in de grond was hier nooit een onveilige situatie gecreëerd geweest. Hun woning kantelt in de richting van de bouwput.”