Hulpdiensten zoeken lange tijd naar vermeende drenkeling voor kust van Knokke-Heist

Knokke-Heist Twee granaten ontploft in apparte­ments­ge­bouw in Knok­ke-Heist: vandalisme, aanslag of mislukte kraak op juwelier?

In een appartementsgebouw in de Kursaalstraat in Knokke-Heist zijn dinsdagnacht twee granaten ontploft. Niemand raakte gewond, maar de materiële schade is aanzienlijk. De politie en ontmijningsdienst DOVO trokken na de ontploffingen ter plaatse. “Het onderzoek is volop aan de gang”, stelt het Brugse parket. Volgens buurtbewoners ging het mogelijk om een mislukte kraak op een juwelierszaak. Al valt ook ‘gewoon’ vandalisme niet uit te sluiten.

13 juli