Honderden kwallen aangespoeld op strand van Knokke-Heist

autosport Enzo Ide met wereldkam­pi­oe­nen op podium en nu op weg naar start EK rallycross

Enzo Ide zal in 2022 zoals al eerder aangekondigd, aan het volledige FIA European Rallycross Championship deelnemen. Hij blijft trouw aan de Audi S1 EKS RX quattro van de nieuwste generatie, die door het voormalige FIA World Rallycross Championship kampioensteam EKS van Mattias Ekström zal worden ingezet. Zijn seizoen start dit weekend in Hongarije, op de omloop van Nyirad en de kalender sluit af in oktober op Spa-Francorchamps.

18 mei