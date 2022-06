“Hij kan al wat praten en zijn eerste stapjes zetten, maar zal voor de rest van zijn leven blind blijven”: Gilbert (63) is twee maanden na laffe hameraanval door stiefzoon weer thuis

Knokke-HeistTweeënhalve maand nadat zijn stiefzoon hem het hoofd insloeg met een hamer, is Gilbert Vlietinck (63) weer thuis in Knokke-Heist. Dat hij de aanval overleefde, is volgens de dokters een wonder. Maar de oude wordt Gilbert nooit meer, beseft zijn familie. De blijvende schade door de hameraanval is groot, héél groot. “Waarom? Dat vraagt hij zich af, telkens als we hem zeggen dat zijn stiefzoon Thierry hem aanviel. Dat kan Gilbert niet begrijpen.” Een gesprek over blij zijn, omdat Gilbert nog leeft en kwaadheid, om het onrecht dat hem is aangedaan.