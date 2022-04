HEY Knokke-Heist: nieuwe naam en huisstijl voor Museum Sincfala

Autosport Zege voor Stienes Longin en Nicolas Saelens in opener GT2-kampioen­schap in Imola

Een klinkende zege en beide Audi bij de twee races op het podium: dat was de balans voor Hasseltse PK Carsport na de openingsmanche van de GT2 European Series in het Italiaanse Imola. Dankzij een verdiende zege in de tweede race prijken Leuvenaar Stienes Longin en Nicolas Saelens uit Ieper nu op de tweede plaats in de tussenstand, op drie punten van de leiders.

3 april