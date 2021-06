“Het waren extreme omstandigheden": hevige wolkbreuk zorgt voor waterellende in Knokke-Heist

Omstreeks 17 uur gingen de hemelsluizen boven Knokke-Heist open. Het verwachte warmteonweer was evenwel veel heviger dan gevreesd. Bij hotel Lugano in het Villapad moesten ze lijdzaam toezien hoe het water het restaurantgedeelte binnenstroomde. “Via het overdekt terras", legt zaakvoerder Stefan Vanhollebeke uit. “Het waren echt extreme omstandigheden. Het water bleef komen. We hebben zo hard we konden proberen op te ruimen en het water buiten te houden.” Uiteindelijk stopte het net op tijd met regenen en kon vermeden worden dat het volledige restaurantgedeelte onderliep.

Hoe groot de precieze schade is, kan Stefan momenteel moeilijk inschatten. “Misschien komt de vloer binnen een week in blazen te staan. Dat moeten we afwachten”, zegt hij. “Onze klanten hebben op zich weinig gemerkt van de wateroverlast. Door het beperkt aantal mensen die we binnen mogen verwelkomen, konden we iedereen een andere plaats geven.” Ook in het andere hotel van Stefan, hotel Britannia, was er wateroverlast in de kelder. Daar valt de schade evenwel mee.

Volledig scherm Wateroverlast Lippenslaan Knokke © Benny Proot

Sissy Boy

Even verderop in de Dumortierlaan was het ook kuisen geblazen voor Jordy Van Hoornick. Hij zag hoe het water binnen liep in Sissy Boy. “Het was niet normaal. Zelfs ons stoepbord vloog weg”, zegt Jordy. “Gelukkig hebben we een betonnen vloer en zal de schade op dat vlak dus meevallen. Ik heb heel wat opkuiswerk gehad om het water weer buiten te krijgen. Wellicht zijn enkele tapijten wel verloren en we moeten afwachten of onze houten rekken veel water opnamen. De meeste producten staan gelukkig redelijk hoog en zijn dus gespaard gebleven.”

Volledig scherm Wateroverlast Sissy Boy Knokke © Jan Van Maele

Ook de andere winkelstraat, de Lippenslaan, kwam onder water te staan door de hevige regenval. Daar trok het water uiteindelijk relatief snel weg. De wolkbreuk was zeer plaatselijk en hield korte tijd daarvoor ook lelijk huis in Zeebrugge, Lissewege en Dudzele. Daar waren er vooral meldingen van afgewaaide takken en stond de Baron De Maerelaan onder water.

Volledig scherm Wateroverlast Lippenslaan Knokke © Benny Proot