Heropstart werkzaamheden in Nyckeesstraat en Stadionstraat

Knokke-Heist In dit WK-dorp beleef je meer dan alleen de wedstrij­den van de Rode Duivels

De wedstrijden van onze Rode Duivels tijdens het WK voetbal in Qatar op een andere manier beleven dan in je eigen zetel? Daarvoor moet je vanaf 20 november op het Heldenplein in Knokke-Heist zijn. Daar strijkt ‘The World Cup Pop-Up Heldenplein’ neer, waar je met vrienden en familie alle wedstrijden van het toernooi kan bekijken. Voor de allerkleinsten is er de kidscorner, al is er nog véél meer te beleven.

7 november