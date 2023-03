Heraanleg Knokkestraat gaat nieuwe fase in

Crèmerie François opent nieuw ijssalon met takeaway in Knokke: vierde filiaal voor bekende Sint-Niklase ijsmaker

Crèmerie François opent zaterdag een nieuw takeaway-ijssalon in Knokke. Het is al het tweede filiaal van de bekende Sint-Niklase ijsmaker in de badplaats. Ook in Gent heeft Crèmerie François een vestiging.