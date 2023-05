Hè hè, het nieuwe museum in Aardenburg is eindelijk open

Actrice Jamie Lee Curtis (64) gespot in Damme

Hoog bezoek in Damme. Actrice Jamie Lee Curtis (64), die dit jaar nog een Oscar won voor haar bijrol in ‘Everything Everywhere All at Once’, werd gisteren gespot in de stad. Ze ging eten bij Le Siphon, volgens Luc Bellings een van de 10 beste brasserieën aan onze kust.