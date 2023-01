HBC’22 en Oostburg delen de punten

BLANKENBERGE Blanken­berg­se carnavals­ver­e­ni­ging D’echte blaast 40 kaarsjes uit: “Als een Vûle Jeanette binnenkwam in een café, stond de muziek een half uur lang stil”

1983 was het, toen Garrit Hinderyckx en Guido Cattoor in Blankenberge de handen in elkaar sloegen om de nieuwe carnavalsvereniging D’echte op te richten. Een jaar later maakte de groep, verkleed als Vûle Jeanetten, voor het eerst zijn opwachting in de stoet. 40 jaar later zijn de leden van D’echte nog steeds een vaste waarde in het Blankenbergse carnaval.

24 januari