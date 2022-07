‘Hazengevecht’ in Knokse duinen voorlopig beslecht: Kustgemeente moet peperdure kunstwerken teruggeven, “maar was wel degelijk in haar recht om ze weg te halen”

Knokke-HeistHet ‘hazengevecht’ - met als inzet kunstwerken ter waarde van 20 miljoen euro - in Knokke-Heist is voorlopig beslecht. De rechter in kortgeding besliste dat de gemeente een dwangsom van 100.000 euro per dag moet betalen als ze de weggehaalde kunstwerken niet teruggeven, maar belangrijker: het wegnemen ervan wegens ‘een illegaal’ evenement was wél gerechtvaardigd. “Tot een dwangsom zal het zeker niet komen.”