Haring, zout en veen

ASSISEN. Oudste zus van “Tom Spier” bikkelhard voor haar broer: “Pa leefde onder een terreurbe­wind, hij was een financiële melkkoe”

Volgens verschillende getuigen stond het in de sterren geschreven dat Tom Debaillie (59) z’n vader ooit zou vermoorden. “Pas op, hij gaat u eens de kop inslaan”, vertelde de zus van de ex-bodybuilder zelfs tegen haar pa. Dinsdag kwamen de vrouw en andere zussen van de Kortrijkzaan getuigen in het Brugse assisenhof. Ook de trouwe huishoudster van de familie en partner van de voormalige bodybuilder kwamen aan het woord. Herlees alles hieronder in onze liveblog.