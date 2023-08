Grote zoekactie op zee, maar ‘drenkeling’ blijkt gewoon thuis te zitten: “Hij was z'n kleren kwijtgeraakt op het strand”

RESTOTIP. Ensemble in Snellegem: “Een verfijnde keuken, met het gevoel alsof je bij vrienden thuis zit”

Een echt huiskamergevoel. Dat is wat Thomas Vanwynsberghe (38) en Cédric Desmidt (29) ambiëren in hun nieuwe bistro Ensemble in Jabbeke. En daar slagen ze wonderwel in. Je voelt je er onmiddellijk op je gemak, en dat is een leuk contrast met de verrassende smaakcombinaties op het menu zoals makreel en kers.