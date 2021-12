Grootste kindervriend van de kust Jacky 't Jolyn (75) is niet meer: “De mama’s kregen een knipoog, de kinderen een lolly”

Knokke Privézwem­bad loopt leeg in kelder, gevaarlij­ke chloorgas­dam­pen komen vrij: brandweer urenlang in de weer

De brandweer was zondag voor- en namiddag urenlang in de weer in een villa met privézwembad in de Tortellaan in Knokke. Daar is de kelder ondergelopen met zwembadwater en kwamen giftige chloorgasdampen vrij.

28 november