Groot aantal gezinnen rond Maes en Boereboomplein wellicht nog hele tijd zonder gas: “Al heeft dat niks te maken met de werken zelf”

Blankenberge The Breeze Boardshop in Blankenber­ge steunt 't Kinderpa­leis met actie op Black Friday

The Breeze Shop in Blankenberge pakt dit jaar Black Friday anders aan dan in het verleden. In plaats van de traditionele kortingen die ze aan hun klanten gaven, schenkt de winkel twintig procent van elk aankoopbedrag aan ‘t Kinderpaleis in de vorm van kerstpakketten. “Hierdoor geef je een kansarmgezin in Blankenberge een warme kerst”, zegt zaakvoerder Matt Marcantuoni.

23 november