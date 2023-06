Groen licht voor twee grote windmolens in Westkapelle, ondanks negatief advies en honderden bezwaarschriften

Ianthe Tavernier (34) maakt deze zomer haar debuut in Het Witte Paard: “Dit is ook de ideale gelegen­heid om leuke adresjes te leren kennen in Blankenber­ge”

Als bij wonder was er nog plaats in haar overvolle agenda voor één van de zomershows in het Witte Paard. Het palmares van Ianthe Taverniers ziet er ondertussen indrukwekkend uit. Naast haar rol in De Buurtpolitie schitterde ze in de ene na de andere grote musical. En vanaf 20 juli staat de zangeres/actrice op het podium in Blankenberge.