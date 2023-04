Gratis infosessie in Cultuurcentrum Scharpoord over zonneprotectie en huidletsels

Nieuwe editie van surfwed­strijd ‘King of the Pier’ in Blankenber­ge

Vanaf 22 april 2023 is het weer zover: een nieuwe editie van King of the Pier in de O’Neill Beachclub Blankenberge. Op het evenement zullen 32 surfers het beste van zichzelf laten zien in een ontspannende competitie.