Grasgroene Porsche uit ‘Nonkels’ is attractie in Knokke, waar jong en oud bij de wagen poseren: “En ja, het is de originele wagen”

Knokke-Heist Hotel Ter Duinen in Knok­ke-Heist sluit na 33 jaar de deuren: “Een hoofdstuk van bloed, zweet, tranen en verdomd veel werken”

Na 33 jaar sluit het familiehotel ‘Ter Duinen’ in Knokke-Heist de deuren. Dat meldt Glenn Vandenberghe (29), die na het overlijden van zijn vader en moeder de leiding in handen had. “Samen met het hele team heb ik het hotel tot de laatste dag gerund zoals zij het zouden gewild hebben”, zegt Glenn, die meteen nieuwe plannen aankondigt. “Het zal twee jaar stil zijn in de Duinenstraat, maar daarna komen we terug met een nieuw project."

12:20