Grand Casino Knokke verkozen tot beste casino van België: “Beloning voor onze dagelijkse inzet, en het wordt enkel beter...”

Knokke-HeistHet Grand Casino Knokke is voor het tweede jaar op rij in de prijzen gevallen tijdens de World Casino Awards. Het werd uitgeroepen tot beste casino van België in 2022. Een erkenning waar ze in de kustgemeente trots op zijn. Zeker omdat de toekomst van het casino er met grootse plannen nóg rooskleuriger uitziet. “In 2023 willen we verder inzetten op innovatie”, licht directeur Thomas Van Cromphout een tipje van de sluier.

Net als vorig jaar is Grand Casino Knokke door de World Casino Awards, die uitmuntendheid in de casino-industrie wereldwijd vieren en belonen, uitgeroepen tot beste casino van België in 2022. De World Casino Awards is een zuster-evenement van de prestigieuze World Travel Awards.

“Deze tweede bekroning op rij is een grote eer. Het is een erkenning zowel van de visie die samen met de stad Knokke-Heist is ontwikkeld als van de bijdrage van iedereen bij Grand Casino Knokke om elke gast de beste en veiligste entertainmentervaring te bieden”, zegt directeur Thomas Van Cromphout. “In ons casino is alles aanwezig om elke bezoeker een unieke en exclusieve avond vol spanning en entertainment te bieden, in een prachtig en luxueus kader. Vanaf het moment dat mensen de rode loper oplopen, beginnen ze aan een uitzonderlijke reis vol luxe en genot, terwijl ze worden ondergedompeld in de grootsheid van de locatie en het vriendelijke personeel. Van de poker- en roulettetafels met de beste croupiers over de fantasierijke speelautomaten tot de culinaire reis met de verfijnde keuken in visrestaurant Mascotte, iedereen beleeft er een unieke en onderhoudende reis.”

Volledig scherm Directeur Thomas Van Cromphout en burgemeester Piet De Groote met de award © Mathias Mariën

Ook Eamonn O’Loughlin, CEO van Napoleon Sports & Casino, is trots. “Deze prijs is een uitzonderlijke mijlpaal voor het bedrijf en de ultieme erkenning van het harde werk en de toewijding van het hele team van Grand Casino Knokke. We kunnen niet genoeg benadrukken hoe iedereen een fundamentele rol speelt in een casino. Dit toont eens te meer aan dat we op de goede weg zijn en geeft ons grote motivatie om Grand Casino Knokke verder uit te bouwen tot het meest gastvrije casino in België, maar ook daarbuiten.”

Toekomst

In Knokke-Heist hopen ze alvast dat ze hun status de komende jaren kunnen behouden. De komst van een volledig nieuw casino moet daarbij helpen. “In het beste scenario gaan de werken nog deze legislatuur (voor eind 2024, red.) van start, maar het is moeilijk om er een precieze datum op te kleven", zegt burgemeester Piet De Groote (GBL). Wat wél duidelijk is, is dat de verwachtingen hoog liggen. Zoals eerder aangekondigd gaat de speelzaal ondergronds, al benadrukt directeur Thomas Van Cromphout dat er nog steeds veel daglicht zal binnenvallen. “Met de grote plannen voor de toekomst is het zeker dat Grand Casino Knokke zijn uiterste best zal doen om Knokke te blijven laten schitteren in België en in Europa. We willen elke dag aan elke bezoeker de meest vermakelijke en stijlvolle ervaring bieden, in de veiligste en meest iconische locatie van België", besluit de directeur.

