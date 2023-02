Graauw viert carnaval met een groots carnavalsbal, tweede dag carnaval is begonnen

Nieuw wrakings­ver­zoek in Brugs gerechtsge­bouw: staat proces rond gruwelijke afranse­ling door motorbende op de helling?

Het proces tegen 15 leden van motorbende No Surrender in Brugge moet mogelijk worden overgedaan. De advocaat van het vermeende kopstuk Angelo T. (47) diende deze week een wrakingsverzoek in tegen de rechters. Donderdagmorgen werd ook al het assisenproces rond een fatale drugsdeal in Roeselare om die reden voor onbepaalde tijd uitgesteld.