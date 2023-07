Gouverneur vernietigt besluit van fel betwiste scholenoverdracht: “Maar inhoudelijk viel er niks op aan te merken”

MIJN STAD. Het Brugge van koetsier Mathias Wentein: “Paardrij­den met zicht op de torens van de stad: dat is uniek”

Niets ontsnapt aan het alziend oog van de koetsier in Brugge en dus is Mathias Wentein (39), paardenliefhebber van vader op zoon, dé ideale gesprekspartner voor een babbel over zijn stad. De koetsier kent Brugge als zijn broekzak en deelt met ons zijn favoriete adresjes. “Op de rug van mijn paard vergeet ik alle zorgen en stress”, zegt hij.