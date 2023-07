Gouverneur Carl Decaluwé onder de indruk tijdens bezoek aan For Freedom Museum

Basisonder­wijs Dominiek Savio start nieuwe afdeling in Brugge: “We kijken ook al volop richting het zuiden van West-Vlaanderen”

Voor het eerst in z’n geschiedenis start centrum voor personen met een beperking Dominiek Savio een nieuwe schoolwerking op buiten de grenzen van het kasteeldomein in Gits. Op 1 september opent er in Assebroek, bij de bestaande BuBaO-school Wonderwijs, een nieuwe afdeling voor kinderen met een motorische beperking. Daar houdt de expansie niet bij op, want ook in de regio Kortrijk wordt al volop naar een locatie gezocht.