Glazen koepel op ‘Place m’as-tu vu’ wordt op 28 juni onthuld

Jongeman (26) in de cel voor verkrach­ting van bejaarde buurvrouw (87): "Seks, ja. Maar met wederzijd­se toestem­ming”

Een jongeman van 26 zit in de cel op verdenking van verkrachting van een bejaarde vrouw van 87. De twee woonden meer dan een jaar lang naast elkaar in een West-Vlaams dorpje. Maar op een avond drong hij het huis binnen en verkrachtte hij de oude vrouw. Hij was maandenlang voortvluchtig, maar kon nu toch opgepakt worden. “Verkrachting? Dat gebeurde met wederzijdse toestemming”, verklaarde hij aan de politie.