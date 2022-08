Gheysens reageert “verrast” op weigering vergunning voor zijn golfterrein met hotel

Knokke-Heist Gemeente onderzoekt mogelijk elektromag­ne­tisch stralings­ge­vaar in Toerisme­kan­toor, al zijn eerste resultaten hoopgevend: “Maar wie thuis wil werken, kan dat zonder probleem”

Knokke-Heist onderzoekt of er een mogelijk elektromagnetisch stralingsgevaar is in het Toerismekantoor op het Lichttorenplein. Bevoegd schepen Anthony Wittesaele (GBL) bevestigt dat een elektriciteitscabine het probleem veroorzaakt. Al lijken de eerste resultaten geruststellend te zijn. Personeel dat ongerust is, krijgt wel de mogelijkheid om van thuis te werken. “Net omdat we bekommerd zijn om hun gezondheid, hebben we de bevoegde diensten aan het werk gezet”, zegt Wittesaele. Wat is er precies aan de hand?

