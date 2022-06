Gezocht: 85.000 munten om te integreren in vernieuwde Place m’as-tu vu: “Iedereen kans geven om mee te bouwen aan toekomst van het plein”

Blankenberge BELOOFD IS BELOOFD. Waar komt de nieuwe randpar­king? Wanneer komt er een nieuw casino? Wordt het afvalbe­leid nog aange­scherpt?

De bestuursperiode van uw stadsbestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren 10 beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Blankenberge, waar het stadsbestuur vorig jaar grondig door elkaar geschud werd na een hevige politieke impasse. Open Vld en Vooruit sloten een nieuwe coalitie en verdreven N-VA en CD&V naar de oppositiebanken. Liberaal Björn Prasse zit sinds september 2021 op de burgemeestersstoel.

