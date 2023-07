GETEST. Legendarische Cirque du Soleil in Knokke-Heist: “Acrobatie, muziek en humor: deze show heeft het echt allemaal”

Gouverneur Carl Decaluwé onder de indruk tijdens bezoek aan For Freedom Museum

Hoog bezoek in het For Freedom Museum in Knokke-Heist. De broers Danny en Freddy Jones ontvingen West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé. voor een rondleiding in de pas ingerichte nieuwe vleugels ‘Wings For Freedom’ en ‘21 st Army Group-Monty’s men’.