Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Knokke-Heist vandaag

Brugs Dolfinari­um mag dan toch blijven bestaan (al komt er wel een extra buitenbad): “Zoek maar eens een nieuwe thuis voor die hyperintel­li­gen­te beestjes”

Het Dolfinarium in Brugge, het enige in ons land, mag van Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) blijven bestaan. Van een uitdoofscenario is geen sprake meer. Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Zo moet er tegen 2027 een buitenbassin komen voor de dieren en volgen er evaluaties. “We zijn blij dat er eindelijk zekerheid is", zegt directeur Lars Van den Ham.