IN BEELD. Achter de schermen tijdens de voorberei­din­gen van het Blanken­berg­se corso

Zonder hen geen bloemencorso. We hebben het over de tientallen vrijwilligers die 1 miljoen bloemen prikken op de praalwagens die zondag door het centrum van Blankenberge trekken. We gingen zaterdagmorgen een kijkje nemen tijdens de werkzaamheden in de verschillende loodsen.