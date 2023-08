“We willen sereniteit bij het begin van het schooljaar”: alle betrokken partijen reageren op plotwen­ding in onderwijs­dos­sier in Knok­ke-Heist

“We komen er niet meer op terug en willen rust in dit dossier.” Burgemeester Piet De Groote adviseerde maandagochtend met zijn schepencollege om de overname van het gemeentelijk onderwijs door het GO! van de politieke agenda te halen. Het dossier zorgt al maanden voor discussie in Knokke-Heist. “We zijn voorzichtig positief", reageert Xavier Janssens van de schoolraad van Het Anker.