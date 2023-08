Sint-Guthagos­traat onderbro­ken voor herstel­ling van beton

De Sint-Guthagostraat in Oostkerke is de komende weken onderbroken. “We stelden vast dat op deze plaats in de straat het regenwater niet goed kon wegvloeien. Daarom wordt er een stuk beton in de weg opnieuw gegoten”, zegt het stadsbestuur.