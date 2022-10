Gerecht onderzoekt verdacht overlijden in Heist

In welke omstandigheden de man vrijdagnamiddag werd aangetroffen, is nog niet duidelijk. Zeker is wel dat nog een ambulance en MUG uitrukten naar de woning in de Vlamingstraat in Heist. Voor het slachtoffer kon echter geen hulp meer baten. Buurtbewoners zagen hoe het labo na het vaststellen van het overlijden enkele uren in de weer was in de woning. Het gerecht beschouwt het overlijden dan ook als verdacht. Bij de man kon immers niet meteen een precieze doodsoorzaak vastgesteld worden.