Georgische winkeldief die geld uit kassa's graait krijgt jaar cel, kompaan wordt vrijgesproken

Leri K. sloeg in december vorig jaar samen met een kompaan toe in winkels in Brugge, Oostende, Knokke-Heist, Aarschot en Sint-Niklaas. Op basis van camerabeelden ontdekten de speurders dat de daders zich verplaatsen met een wagen met Poolse nummerplaat. Eén van hen droeg bij de feiten in Knokke ook een typische pelsmuts. Het voertuig op de camerabeelden bleek toe te behoren aan de Georgiër Leri K. (53). Zijn landgenoot Samson B. (38) werd door de Brusselse politie geklist toen hij in de wagen lag te slapen.

Het parket vervolgde beide mannen voor zes winkeldiefstallen. Telkens maakten ze daarbij cash geld buit uit de kassa’s. De procureur vorderde effectieve celstraffen van 1 jaar. De verdediging vroeg echter over de ganse lijn de vrijspraak. Volgens meester Ellen Eneman konden de speurders haar cliënten niet concreet linken aan de winkeldiefstallen. Ze wees onder meer op de beschrijving die een slachtoffer gaf van de daders. “Zij had het over een corpulente man, terwijl mijn cliënten dat helemaal niet zijn”, klonk het. De rechter achtte het inderdaad niet bewezen dat Samson B. bij de diefstallen betrokken was. Hij werd over de ganse lijn vrijgesproken. Zijn landgenoot werd wel schuldig bevonden aan vijf feiten en kreeg daarvoor een jaar cel met uitstel opgelegd. Voor een winkeldiefstal in Aalst ging hij vrijuit.