Georgiërs ontsnappen aan effectieve celstraffen na reeks woninginbraken

Ondanks arrest hof van beroep: waarom tweedever­blijfs­taks in Knok­ke-Heist onveran­derd blijft

Knokke-Heist is niet van plan om meteen verandering te brengen in de tweedeverblijfstaks. Het hof van beroep verklaarde de belasting van de kustgemeente nochtans onwettig. De daaropvolgende “agressieve communicatie” van Test Aankoop kunnen ze in Knokke-Heist matig appreciëren. “Het is belangrijk om een aantal zaken te nuanceren voor onze inwoners en tweedeverblijvers”, zegt het gemeentebestuur. Hoe zien ze het nu verder verlopen in Knokke-Heist?