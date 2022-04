Gemeentebestuur vraagt inwoners geen bomen te snoeien op openbaar domein

Het gemeentebestuur zet met het bomenplan zo veel mogelijk de juiste boom op de juiste plaats zodat deze niet meer of minimaal gesnoeid moet worden. “Bomen zwaar insnoeien proberen we dus te vermijden. Bij de knotwilgen hanteren we een periodieke snoei (3 - 5 jaar) waarbij we het eerste jaar enkele takken laten staan op de ‘knot’. Deze laten we uitgroeien en gebruiken we na respectievelijk 3 of 5 jaar (wanneer de boom in kleigrond staat groeit deze sneller dan in zandgrond) als nieuwe ‘pootstaak’ (boom) om de dode bomen te vervangen. We kweken dus als het ware onze eigen wilgen op deze manier”, aldus het gemeentebestuur.