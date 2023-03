Geliefd plekje voor fotoshoot op het strand verdwijnt woensdag definitief

Breien en haken zijn weer in, en daarom opent Shirley (36) Het Hobbyhoek­je in Brugge: “Stoffen moet je voélen”

Opvallende nieuwkomer in de Brugse Langestraat: Shirley Desoete (36) opende er zopas Het Hobbyhoekje. Dat is een winkel, gespecialiseerd in breiwol en toebehoren. Terwijl dat soort hobbywinkeltjes de laatste jaren massaal verdwenen, kiest de jongedame bewust voor dit product. “Corona heeft alles veranderd”, zegt Shirley zelf.