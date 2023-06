Geen succes voor vierdeklassers op zondag

Knok­ke-Heist heeft 6.000 jonge mensen nodig en zet in op betaalbaar wonen. Hoeveel tel je dan precies neer?

Knokke-Heist blijft de komende jaren inzetten op betaalbaar wonen om zo jonge gezinnen in de kustgemeente te houden. Dat heeft burgemeester Piet De Groote (GBL) nogmaals herhaald tijdens een infomoment over toekomstige bouwprojecten. Bouwpromotoren moeten alvast in bepaalde zones een ‘betaalbaar deel wonen’ aanbieden. Maar hoe gaat dat in zijn werk? En wat is dan de kostprijs van zo’n betaalbare stek in Knokke-Heist?